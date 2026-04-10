McIlroy führt beim Masters, Straka auf Rang 33

„Ich denke, ein Sieg beim Masters macht es einfacher, ein zweites Mal zu gewinnen“, sagte der 36-jährige Nordire McIlroy, der im vergangenen Jahr erstmals das Masters gewonnen und damit das letzte noch fehlende Major in seiner Karriere. Es sei noch immer ein schwieriger Golfkurs und es sei nicht immer einfach, einem Schlag zu vertrauen. „Aber ich denke, es ist einfacher für mich, diese Schläge zu machen und mich nicht so sehr darüber zu sorgen, wo sie landen. Denn am Ende des Tages kann ich noch immer in die Umkleide der Champions und mein grünes Sakko anziehen.“