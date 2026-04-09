„Muss mich entschuldigen, die drehen noch durch“

Tagger erleichtert und stolz

Das Spiel sei aufgrund der hart umkämpften Schlussphase eines ihrer bisher schwierigsten gewesen. „Das war vor allem am Ende ein verrücktes Match. Es war teilweise sehr schwierig, aber ich habe es sehr gut gelöst. Die Situation im zweiten Satz war nicht leicht, ich bin froh, dass ich es nochmal umgedreht habe. Und natürlich hat mir das Publikum sehr geholfen, danke dafür“, sagte Tagger, berichtete von einigen Gänsehautmomenten und bat ihren Anhang um Verzeihung für die Nervenschlacht. „Ich glaube, ich muss mich bei meiner Familie entschuldigen, die drehen durch. Ich werde mich das nächste Mal bemühen, dass es nicht so spannend wird zum Schluss.“