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Ausnahme aber nicht

VfGH: Beschlagnahme von Raser-Autos ist legal

Österreich
09.04.2026 12:56
Die Beschlagnahme von Raser-Autos ist laut einem Urteil des Höchstgerichts verfassungskonform ...
Die Beschlagnahme von Raser-Autos ist laut einem Urteil des Höchstgerichts verfassungskonform (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
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Von krone.at

Die Beschlagnahme von Raser-Autos ist grundsätzlich verfassungskonform. Das hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) jetzt entschieden. Allerdings sei eine Ausnahme, etwa für Leasingfahrzeuge, gleichheitswidrig. Diese wurde daher aufgehoben.

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Die aktuelle Regel sieht vor, dass nur jene Fahrzeuge beschlagnahmt werden, die im Alleineigentum der Lenkerin beziehungsweise des Lenkers stehen. Diese Bestimmung werde am 1. Oktober 2027 außer Kraft treten, teilte der VfGH am Donnerstag mit. Sie widerspreche nämlich dem Gleichheitsgrundsatz. Anlass für das Verfahren war ein Antrag des Landesverwaltungsgerichts Steiermark, das beantragt hatte, die Beschlagnahme von Raser-Autos aufzuheben.

Autos können dann für verfallen erklärt werden, wenn die Lenkerin oder der Lenker die erlaubte Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet um mehr als 80 km/h oder außerhalb des Ortsgebiets um mehr als 90 km/h überschritten hat. Wenn in den vergangenen vier Jahren bereits ein schwerwiegendes Straßenverkehrsdelikt begangen wurde, reicht auch eine Überschreitung von mehr als 60 beziehungsweise 70 km/h. Ausnahmen gibt es aktuell für Leasingfahrzeuge und Fahrzeuge, die im Miteigentum einer anderen Person stehen.

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