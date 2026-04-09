VfGH: Beschlagnahme von Raser-Autos ist legal

„Verkehrssicherheit und öffentliches Interesse“

Mit der Beschlagnahme an sich hat der VfGH kein Problem. Diese Maßnahmen dienen der Verkehrssicherheit und damit einem öffentlichen Interesse, urteilten die Richterinnen und Richter. Sie seien geeignet, um dieses Ziel zu erreichen. Die Ausnahme ist für das Höchstgericht aber ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Es hob die Bestimmung daher mit 1. Oktober 2027 auf. Aus der Sicht des Grundrechts auf Eigentum müssten nur gestohlene Fahrzeuge von der Rechtsfolge des Verfalls ausgeschlossen werden, hieß es.