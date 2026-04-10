Käfigkampf zwischen Söhnen von Biden und Trump?

In einem am Donnerstag (US-Ortszeit) auf Instagram veröffentlichten Video erklärte Hunter Biden, er sei von dem linksgerichteten Social-Media-Kommentator Andrew Callaghan kontaktiert worden, der ein derartiges Match organisieren wolle. „Ich habe ihm gesagt, dass ich dabei bin – zu 100 Prozent, wenn er es auf die Beine stellen kann“, sagte Biden. „Und wenn nicht, trete ich trotzdem an.“