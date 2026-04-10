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Käfigkampf zwischen Söhnen von Biden und Trump?

Sport-Mix
10.04.2026 09:16
Lassen Hunter Biden (l.) und Eric Trump (r.) die Fäuste fliegen?
Lassen Hunter Biden (l.) und Eric Trump (r.) die Fäuste fliegen?(Bild: AFP/APA/Jim WATSON, AP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Im Vorfeld der Feierlichkeiten zum 250-jährigen Bestehen der USA steht die Möglichkeit eines Käfigkampfes zwischen den Söhnen des amtierenden und eines ehemaligen US-Präsidenten im Raum. Hunter Biden, Sohn von Ex-Präsident Joe Biden, hat die Söhne von US-Präsident Donald Trump, Donald Junior und Eric, zu einem solchen Wettkampf herausgefordert.

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In einem am Donnerstag (US-Ortszeit) auf Instagram veröffentlichten Video erklärte Hunter Biden, er sei von dem linksgerichteten Social-Media-Kommentator Andrew Callaghan kontaktiert worden, der ein derartiges Match organisieren wolle. „Ich habe ihm gesagt, dass ich dabei bin – zu 100 Prozent, wenn er es auf die Beine stellen kann“, sagte Biden. „Und wenn nicht, trete ich trotzdem an.“

Professioneller Käfigkampf für 14. Juni angekündigt
Stellungnahmen der Trump Organization und des US-Präsidialamtes liegen bislang nicht vor. Ob und wann der Kampf tatsächlich stattfinden könnte, ist unklar. Das Weiße Haus plant für den 14. Juni im Rahmen der Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit eine ähnliche Veranstaltung, allerdings mit professionellen Kampfsportlern. Es ist gleichzeitig Trumps 80. Geburtstag.

Die Rivalität der beiden Familien geht auf die Präsidentenwahl 2020 zurück, bei der Joe Biden Donald Trump besiegte. Die Herausforderung erinnert an den für 2023 angekündigten, aber nie ausgetragenen Käfigkampf zwischen den Technologie-Milliardären Mark Zuckerberg und Elon Musk.

(Bild: Kronen Zeitung)

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Der Käfigkampf, auch als Mixed Martial Arts (MMA) bekannt, ist ein Vollkontaktsport, der Ring-, Schlag- und Tritttechniken verschiedener Kampfsportarten kombiniert und dabei relativ wenige Regeln kennt. Ziel ist es, den Gegner zum Aufgeben zu bewegen oder K.o. zu schlagen.

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