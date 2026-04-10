Aktion trifft Nerv der Zeit: Lokal gewinnt Gäste

Im Jänner startete das Landgasthaus Zenkl in Gallizien mit seiner Stempler- und Rentnermenü-Aktion. Dabei kostet jeden Donnerstag und Freitag (von 11 bis 15 Uhr) das Mittagsmenü – bestehend aus Hauptspeise, Suppe und Salat vom Buffet – nur 9,90 Euro. „Weder Qualität noch die Portionsgröße oder der Service werden dabei eingeschränkt, wir wollten damit ursprünglich nur die ruhigere Zeit bis Frühling überbrücken, aber das alles so gut ankommt, hätten wir auch nicht gedacht“, so Zenkl-Wirt Rudolf Tomaschitz-Türk.