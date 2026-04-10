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Lee Cronin‘s The Mummy startet in den Kinos

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10.04.2026 09:04
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Am 16. April kommt mit „LEE CRONIN‘S THE MUMMY“ ein Highlight des diesjährigen Jahres in die heimischen Kinos. Zum Kinostart verlost die „Krone“ ein tolles Filmpaket für alle Horrorfans. 

Nach dem Rekord-Revival der Toten in „Evil Dead Rise“, widmet sich Drehbuchautor und Regisseur Lee Cronin einer der berühmtesten Horrorgeschichten aller Zeiten und verwandelt sie in eine gewagte und abgedrehte Neuinterpretation: „LEE CRONIN‘S THE MUMMY“! Die junge Tochter eines Journalisten verschwindet spurlos in der Wüste. Die zerrüttete Familie ist fassungslos, als das Mädchen acht Jahre später plötzlich wieder bei ihnen auftaucht. Doch was eigentlich ein freudiges Wiedersehen sein sollte, verwandelt sich schnell in einen wahren Albtraum.

(Bild: © 2026 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. / Constantin Film Österreich)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Kinostart am 16. April 1x2 Kinogutscheine für LEE CRONIN‘S THE MUMMY sowie einen Escape Room Gutschein für 2 Personen für den Escape Room „Mumifiziert“ von Open The Door Wien.

Gewinne 1 Gutschein für 2 Personen für den Escape Room „Mumifiziert“ von Open The Door Wien ...
Gewinne 1 Gutschein für 2 Personen für den Escape Room „Mumifiziert“ von Open The Door Wien sowie zwei Kinotickets.(Bild: Open the Door Wien)

Einfach das untenstehende Formular bis zum 16. April, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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