Grünes Licht! Voitsberg kommt, um zu bleiben

Der ASK Voitsberg ist bereit zur Heimkehr in den Bundesliga-Profi-Fußball – mit der Erteilung der Zulassung zur Zweiten Liga wurde das rechtliche Hindernis gemeistert, die sportliche Hürde (Meistertitel) in der Regionalliga Mitte scheint mit 16 Punkten Vorsprung (auf Kalsdorf) nur noch Formsache zu sein.