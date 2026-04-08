Grünes Licht! Voitsberg kommt, um zu bleiben

Der Leader der Regionalliga Mitte steht nach 15 Siegen en suite vor der Rückkehr in den Profifußball der Zweite Liga. Vom Bundesliga-Senat 5 gab’s im Rahmen der Lizenzierung die auflagenfreie Zulassung. Nicht nur deshalb ist Trainer-Sportchef David Preiß guter Dinge.
Der ASK Voitsberg ist bereit zur Heimkehr in den Bundesliga-Profi-Fußball – mit der Erteilung der Zulassung zur Zweiten Liga wurde das rechtliche Hindernis gemeistert, die sportliche Hürde (Meistertitel) in der Regionalliga Mitte scheint mit 16 Punkten Vorsprung (auf Kalsdorf) nur noch Formsache zu sein.
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