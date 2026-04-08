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Julia Mayer geht in Linz auf Marathon-Rekordjagd!

Sport-Mix
08.04.2026 14:59
Julia Mayer
Julia Mayer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Niederösterreicherin Julia Mayer will am Sonntag beim Linz-Marathon österreichischen Rekord – derzeit ihre 2:26:08 – laufen. Einen Rekord gab es bereits im Vorfeld: Mit 21.378 Meldungen für die diversen Strecken waren bis Mittwoch so viele wie noch nie eingegangen. Sämtliche Laufbewerbe sind ausgebucht, sagte Organisator Günther Weidlinger.

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Die beiden Pacemaker Aggrey Joshua Etyang aus Kenia bzw. Jake Robertson aus Neuseeland sollen mit einem detaillierten Zeitplan Mayer auf ihrem Weg zu einer neuen Bestzeit unterstützen. Auch die Top-Starterin Jackline Chepngeno aus Kenia mit einer persönlichen Bestzeit von 2:24:21 Stunden wird versuchen, mit Mayer die 2:26 zu laufen. Weitere Anwärterinnen auf das Stockerl in Linz sind ihre Landsfrau Rael Cherop Boiyo und die Ukrainerin Olga Nyzhnyk.

Vorjahreszweiter peilt unter 2:08 an
Bei den Männern führt der Eritreer Ghirmay Ghebreslassie, Weltmeister von 2015, mit einer persönlichen Bestleistung von 2:05:34 das Elite-Feld an. Der Vorjahreszweite Abednego Cheruiyot aus Kenia möchte heuer unter 2:08 laufen, so Weidlinger. Herausforderer dieser beiden sind Shengo Kebede aus Äthiopien sowie die Kenianer Victor Kipkoech Biwott, Bernard Katui Muia und Stephen Kipkemoi Kibor, allesamt mit Bestzeiten knapp über 2:09.

Mehr Teilnehmer seien auch im nächsten Jahr, wenn der Marathon zum 25. Mal in Linz stattfindet, nicht möglich, „bei 21.500 ist Schluss“, so Weidlinger. 2017 Personen hätten für den Marathon, 5877 für den Halbmarathon und 5916 für den Viertelmarathon genannt. 219 Starterinnen und Starter laufen bei den österreichischen Staatsmeisterschaften mit.

Kamenschak bei 5K am Start
Am Start sind auch 683 Staffeln und 2362 Läuferinnen und Läufer beim 5K-Rennen. Über die 5000 Meter meldete sich am Mittwoch auch noch der Linzer Mittelstreckenläufer Kevin Kamenschak an. Er möchte seinen heuer im Februar in Monaco aufgestellten österreichischen Straßen-Rekord unterbieten.

Handbiker, Inlineskater, Kinder und Special Olympics
Weitere Bewerbe sind unter anderem der Special Olympics Run, der Inline Skating Halbmarathon und der Handbike-Halbmarathon, bei dem Christoph Stadlbauer und Ernst Bachmaier als Favoriten gelten – und Walter Ablinger, der aber international nicht mehr aktiv ist, als einer von neun startet. Ziel der rollenden Sportler ist nicht am Hauptplatz, sondern beim Theater Phönix in der Wiener Straße. Die Kinderbewerbe mit über 2000 laufbegeisterten Kleinen finden bereits am Samstag im Donaupark statt.

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