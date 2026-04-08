Julia Mayer geht in Linz auf Marathon-Rekordjagd!

Handbiker, Inlineskater, Kinder und Special Olympics

Weitere Bewerbe sind unter anderem der Special Olympics Run, der Inline Skating Halbmarathon und der Handbike-Halbmarathon, bei dem Christoph Stadlbauer und Ernst Bachmaier als Favoriten gelten – und Walter Ablinger, der aber international nicht mehr aktiv ist, als einer von neun startet. Ziel der rollenden Sportler ist nicht am Hauptplatz, sondern beim Theater Phönix in der Wiener Straße. Die Kinderbewerbe mit über 2000 laufbegeisterten Kleinen finden bereits am Samstag im Donaupark statt.