Nüßles WM-Traum endete schon in erster Quali-Runde

Seine erste Saison als Snooker-Profi hat für Österreichs Pionier Florian Nüßle mit einer weiteren Enttäuschung geendet. Beim Versuch, sich erstmals für die WM zu qualifizieren, scheiterte der 24-Jährige schon in der ersten Runde der Qualifikation.
Mit Mateusz Baranowski hatte Nüßle auf dem Weg ins Crucible Theatre von Sheffield eigentlich einen Gegner auf Augenhöhe gehabt. Auch der Pole befindet sich in seiner ersten Saison als Profi, wie der Steirer tat er sich sehr schwer, Fuß zu fassen. In der Weltrangliste ist Nüßle als 121. nur zehn Ränge hinter Baranowski klassiert.
Doch Österreichs erster Snooker-Profi fand im English Institute of Sport nie in die Partie. Schon nach der ersten Session am Montag war er mit 3:6 im Hintertreffen, konnte dabei nur ein Break von über 50 Punkten erzielen. Am Dienstag blieb die erhoffte Aufholjagd aus. Vier Matches hätte Nüßle gewinnen müssen, um im Hauptfeld der WM dabei zu sein, er scheiterte aber schon im ersten mit 5:10.
Titelverteidiger in Form.
Die Snooker-WM selbst beginnt am Samstag, den 18. April. Titelverteidiger Zhao Xintong bewies in der Vorwoche seine Topform, als er die Tour Championship, das Turnier der zwölf besten Spieler dieser Saison gewann. Dabei entschied der Chinese das Finale gegen Judd Trump (England) mit 10:3 souverän für sich.
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