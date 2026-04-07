Nüßles WM-Traum endete schon in erster Quali-Runde

Doch Österreichs erster Snooker-Profi fand im English Institute of Sport nie in die Partie. Schon nach der ersten Session am Montag war er mit 3:6 im Hintertreffen, konnte dabei nur ein Break von über 50 Punkten erzielen. Am Dienstag blieb die erhoffte Aufholjagd aus. Vier Matches hätte Nüßle gewinnen müssen, um im Hauptfeld der WM dabei zu sein, er scheiterte aber schon im ersten mit 5:10.