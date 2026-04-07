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Österreichs B-Team besiegt Zypern knapp mit 2:1!

Tennis
07.04.2026 17:30
Mavie Österreicher
Mavie Österreicher(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs B-Team hat beim Turnier der Europa/Afrika-Zone II des Billie Jean King Cups in Banja Luka den ersten Erfolg gefeiert!

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Die stark ersatzgeschwächte ÖTV-Auswahl besiegte am Dienstag Zypern 2:1.

Nach einer Dreisatzniederlage von Mavie Österreicher sorgten Ekaterina Perelygina mit einem 6:2, 6:3 gegen Olga Danilova und Claudia Gasparovic/Ekaterina Perelygina mit einem 6:3, 6:2 im Doppel für den Erfolg.

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Die Österreicherinnen, die am Vortag Finnland 0:3 unterlegen waren, treffen am Mittwoch auf Griechenland.

ÖTV-Kapitänin Marion Maruska hat aufgrund des gleichzeitig stattfindenden WTA-Turniers in Linz mit Julia Grabher, Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus die vier besten heimischen Spielerinnen nicht zur Verfügung.

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