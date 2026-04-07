Österreichs B-Team besiegt Zypern knapp mit 2:1!

Österreichs B-Team hat beim Turnier der Europa/Afrika-Zone II des Billie Jean King Cups in Banja Luka den ersten Erfolg gefeiert!
Die stark ersatzgeschwächte ÖTV-Auswahl besiegte am Dienstag Zypern 2:1.
Nach einer Dreisatzniederlage von Mavie Österreicher sorgten Ekaterina Perelygina mit einem 6:2, 6:3 gegen Olga Danilova und Claudia Gasparovic/Ekaterina Perelygina mit einem 6:3, 6:2 im Doppel für den Erfolg.
Gegner am Mittwoch ist Griechenland
Die Österreicherinnen, die am Vortag Finnland 0:3 unterlegen waren, treffen am Mittwoch auf Griechenland.
ÖTV-Kapitänin Marion Maruska hat aufgrund des gleichzeitig stattfindenden WTA-Turniers in Linz mit Julia Grabher, Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus die vier besten heimischen Spielerinnen nicht zur Verfügung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.