Hausherrin will Weltcup-Girls bei Titeljagd ärgern

Andreatta und Lussnig lauern

Während bei den Damen in Summe nur acht Starterinnen gemeldet haben, sind es bei den Herren zumindest 18. Mit Olympiastarter Nici Lussnig und Claudio Andreatta wollen auch zwei Vorarlberger ganz vorn mitmischen und den ersten Staatsmeistertitel seit 2023, als Mathias Graf im Pitztal triumphierte, ins Ländle holen. „Mein Ziel ist auf jeden Fall ein Podestplatz, der Sieg wäre gewaltig“, gesteht der 25-jährige Klostertaler, der zuletzt Dritter beim EC-Finale in St. Moritz war.