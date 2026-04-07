Upper Austria Ladies enden für Kraus in Runde 1

Sinja Kraus hat als erste von drei Österreicherinnen, die am Dienstag beim Upper Austria Ladies in Linz im Einsatz sind, ihr Erstrunden-Match verloren!
Die noch 23-jährige Wienerin unterlag der als Nummer 5 gesetzten Rumänin Sorana Cirstea nach 87 Minuten 3:6, 3:6. Sie ging damit auch nach ihrem vierten Hauptfeld-Auftritt bei Österreichs einzigem WTA-Frauen-Turnier als Verliererin vom Platz. Cirstea zog hingegen an ihrem 36. Geburtstag ins Achtelfinale ein.
„Das war heute nicht so ganz mein Tag. Ich bin nicht gut ins Match reingestartet, aber sie hat sehr gut gespielt und steht nicht umsonst Top-30“, lautete die erste Analyse von Kraus im ORF-TV. Man sei vor eigenem Publikum immer besonders nervös.
Schon zweites Game vorentscheidend
Die Vorentscheidung im ersten Satz fiel schon im zweiten Game, dem ersten Service-Spiel von Kraus. Dieses ging nach einer 40:15-Führung acht Mal über Einstand, Kraus ließ sieben Möglichkeiten zum 1:1 aus und Cirstea schaffte gleich das Break. Danach zog Cirstea rasch auf 5:0 davon. Die mit einer Wildcard versehene Kraus bäumte sich noch auf, verlor Satz 1 aber doch 3:6.
Cirstea, die ihre 20. und letzte Profi-Saison bestreitet, ist als aktuell Weltranglisten-29. um 90 Positionen besser platziert als die Österreicherin. Im zweiten Durchgang hielt die seit kurzem vom Deutschen Alexander Grau gecoachte Kraus bis zum 3:3 gut mit. „Ich bin stolz auf mich, wie ich mich zurückgekämpft habe“, sagte Kraus später, musste dann aber ihr Service zum 3:4 abgeben. Diesen Vorsprung ließ sich Cirstea nicht mehr nehmen.
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