Um ein Drittel weniger illegale Migranten in Tirol

Tirol bleibt Transitland, weniger ein Zielland

In der Migrationsentwicklung bestätigten sich die schlimmsten Szenarien (vorerst) nicht, wie der Blick auf die Zahlen des Vorjahres zeigt. Die Tiroler Polizei stellte 1820 illegal eingereiste bzw. unrechtmäßig hier anwesende Personen fest, der Rückgang beträgt 31 Prozent (also fast ein Drittel). „Bei den Asylantragstellungen ist Tirol nach wie vor nicht Zielland, sondern Transitland“, heißt es von den Experten.