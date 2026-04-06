Bunter Unterricht inklusive Sport und Ausflüge

Die Welt des Waldes im Klassenzimmer

Doch nicht nur Ausflüge standen auf dem Programm, auch einige Gäste wurden im Klassenzimmer der Sonderschule empfangen. So etwa Jägerin Margit Stemberger, die die Kinder und Jugendlichen in die Welt des Waldes und der Jagd entführte und ihnen eine Vielzahl an präparierten Tieren mitbrachte. So konnten die Schüler die Tiere aus nächster Nähe betrachten und viel über ihre Lebensweisen erfahren. Besonders faszinierend war das Tier des Jahres: der Fuchs.