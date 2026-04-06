Bunter Unterricht inklusive Sport und Ausflüge

Dass Schule nicht nur aus Lernen besteht, zeigten die Sonderschüler in Sillian im ersten Semester. Neben Ausflügen standen auch besondere Aktivitäten auf dem Programm.
In den ersten Monaten des heurigen Schuljahres standen für die Schüler der Georg-Großlercher-Schule in Sillian gleich mehrere Höhepunkte an. So fuhren sie etwa mit dem Zug nach Innichen in Südtirol, wo sie die Schneeskulpturen bewunderten, die von den Olympischen Spielen in Cortina inspiriert wurden.
Auch sonst ging es winterlich und vor allem sportlich zu: Auf der heimischen Langlaufloipe wurden die Skier angeschnallt. Für manche war es obendrein die erste Erfahrung beim Langlaufen. Genauso erlebnisreich waren auch die Rodelnachmittage im „Winterwichtelland Klaneggele.“
Die Welt des Waldes im Klassenzimmer
Doch nicht nur Ausflüge standen auf dem Programm, auch einige Gäste wurden im Klassenzimmer der Sonderschule empfangen. So etwa Jägerin Margit Stemberger, die die Kinder und Jugendlichen in die Welt des Waldes und der Jagd entführte und ihnen eine Vielzahl an präparierten Tieren mitbrachte. So konnten die Schüler die Tiere aus nächster Nähe betrachten und viel über ihre Lebensweisen erfahren. Besonders faszinierend war das Tier des Jahres: der Fuchs.
Doch auch die Schule wurde nicht vernachlässigt. Neben den Veranstaltungen fand auch der geordnete Unterricht mit Mathematik, Deutsch oder Werken statt. Langweilig dürfte es den Schülern auch im Sommersemester nicht werden. So stehen eine Exkursion nach Graz oder die Sportwoche in Lido di Jesolo an.
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