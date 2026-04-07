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Die Theatergruppe freut sich über einen Neuzugang

Kärnten
07.04.2026 10:00
Sie sind schon ein eingespieltes Team: Die Theatergruppe Ferlach und Neuzugang Flora Melbinger ...
Sie sind schon ein eingespieltes Team: Die Theatergruppe Ferlach und Neuzugang Flora Melbinger (hi. li.)(Bild: Dieter Arbeiter)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Keine Zeit zum Ausruhen gab es während der Osterfeierlichkeiten für die Akteurinnen und Akteure der Theatergruppe Ferlach: Das Stück „Der goldene Schlüssel“ feiert am kommenden Freitag in Ferlach Premiere.

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Schon Freitag heißt es im Gasthof Plasch in Ressnig „Vorhang auf“ für das Stück „Der goldene Schlüssel“.

Unter der langjährigen Obfrau Petra Trebelsberger ist die Theatergruppe in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen. Und auch im heurigen Jahr konnte mit Flora Melbinger eine weitere Akteurin begrüßt werden.

„Der goldene Schlüssel“
Beim diesjährigen Stück „Der goldene Schlüssel“ darf sich das Publikum über eine rasante Komödie freuen. Im Kern des Geschehens steht dabei Karin Neubauer, die den von der Großmutter geerbten Gasthof wieder neu eröffnen möchte.

Dabei gibt’s für Karin einige Hürden zu umschiffen – wie zum Beispiel die Tatsache, dass ihre Mutter Inge mehr von Feng-Shui als von guter Küche hält. Die beiden Fußballer Stefan und Michael sind für die junge Gastwirtin ebenfalls keine große Hilfe.

Theatergruppe Ferlach
Theatergruppe Ferlach(Bild: Dieter Arbeiter)
(Bild: Dieter Arbeiter)

 Einzig Bürgermeister Paul sowie Stammgast Horst freuen sich auf die Eröffnung. Gefahr droht hingegen von Geschäftsmann Anton, der sich den Gasthof unter den Nagel reißen will, und auch die Vorsitzende des örtlichen Diätclubs ist nicht sonderlich erfreut.

Zu sehen ist das Stück am 10., 11., 17., 18., 24. und 25. April im Gasthof Plasch, Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Eintritt ist eine freiwillige Spende, Saaleinlass ab 19 Uhr.

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