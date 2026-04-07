Indonesierin verkaufte mehr als zwei Dutzend Babys

Die Mitglieder des Babyhandel-Rings sollen klar zugewiesene Rollen gehabt haben: Einige waren laut den Ermittlungen für das Besorgen von Säuglingen zuständig, andere kümmerten sich bis zum Verkauf um die Neugeborenen und wieder andere Mitglieder erledigten das Bereitstellen von Ausweispapieren und Reisepässen. Am Dienstag wurde vor einem Gericht in Bandung auf der Insel Java die Anklage gegen 18 Frauen und einen Mann eröffnet.