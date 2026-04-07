19 Menschen angeklagt
Indonesierin verkaufte mehr als zwei Dutzend Babys
In Indonesien stehen derzeit 19 Menschen vor Gericht, weil sie mit Säuglingen gehandelt haben sollen. Eine Verdächtige gestand laut den Ermittlerinnen und Ermittlern, mehr als zwei Dutzend Babys ihren Eltern abgekauft und weiterverkauft zu haben.
Diese hätten ihren Nachwuchs nicht behalten können oder wollen, heißt es. Die meisten Babys wurden nach Singapur verkauft. Einige hätten vor dem Verkauf noch in Indonesien aufgespürt werden können, teilten die Ermittlungsbehörden mit. Die Verdächtigen wurden im vergangenen Jahr festgenommen, nachdem ein Elternteil wegen der Entführung eines Babys die Polizei alarmiert hatte.
Die Mitglieder des Babyhandel-Rings sollen klar zugewiesene Rollen gehabt haben: Einige waren laut den Ermittlungen für das Besorgen von Säuglingen zuständig, andere kümmerten sich bis zum Verkauf um die Neugeborenen und wieder andere Mitglieder erledigten das Bereitstellen von Ausweispapieren und Reisepässen. Am Dienstag wurde vor einem Gericht in Bandung auf der Insel Java die Anklage gegen 18 Frauen und einen Mann eröffnet.
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