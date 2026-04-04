Anwärter auf Ballon d‘Or im Heimatland „unbekannt“

Wenig Frankreich-Bezug

Wie kann es dann sein, dass Olise in Frankreich weitgehend unter dem Radar läuft? Nun, zwar trug er bereits 15 Mal das Teamtrikot der „Equipe Tricolore“, kickte bislang jedoch ausschließlich für ausländische Vereine. Nachdem der gebürtige Londoner in seiner Jugend für Arsenal, Chelsea, Manchester City und Reading aufgelaufen war, gelang ihm bei Crystal Palace unter Trainer Oliver Glasner der Durchbruch. 2024 unterschrieb der 24-Jährige in München, wo er seinen Marktwert auf stolze 140 Millionen Euro hochschrauben konnte. Macht Olise bei der WM so weiter wie bisher bei den Bayern, wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis der „relativ unbekannte“ Olise auch in seinem Heimatland zum Fanliebling wird ...