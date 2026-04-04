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Kompany verwundert

Anwärter auf Ballon d‘Or im Heimatland „unbekannt“

Fußball International
04.04.2026 12:53
Olise in Frankreich ein Unbekannter? Kompany kann das kaum glauben.
Olise in Frankreich ein Unbekannter? Kompany kann das kaum glauben.(Bild: AFP/APA/RONNY HARTMANN)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

Mit 27 Vorlagen und 16 Toren in bislang 39 Saisonspielen zählt Michael Olise zum engeren Favoritenkreis für den Ballon d‘Or – der Auszeichnung zum besten Fußballer der Welt. Dennoch soll der Franzose in seinem Heimatland „relativ unbekannt“ sein. Trainer Vincent Kompany kann‘s kaum glauben ...

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Der Bayern-Trainer schaute ganz schön verdutzt drein, als er auf einer Pressekonferenz auf den in Frankreich „relativ unbekannten“ Flügelstürmer Olise angesprochen wurde. Unbekannt? Olise? Der Spieler, der die Torvorlagen-Statistik der Bundesliga mit 17 Assists aktuell überlegen anführt?

In München glänzt Olise Woche für Woche mit Toren und Assists.
In München glänzt Olise Woche für Woche mit Toren und Assists.(Bild: AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND)

Sichtlich von der Aussage überrascht, antwortete Kompany mit einem irritierten „okay“, ehe er seinen Schützling in den höchsten Tönen lobte. „Was macht Michael Olise so besonders? Seine Mentalität. Er ist ein Junge, der sehr detailliert arbeitet. Von der Mentalität her habe ich ihn mit Kevin de Bruyne verglichen und ich werde das immer machen. Was Michael im Training so nervt, da habe ich das Gefühl, ich sehe einen jungen Kevin, der immer fordert und alles bis ins letzte Detail analysiert. Ich glaube, er wird selbst sogar noch besser und Bayern besser machen“, so das Plädoyer des Belgiers.

Wenig Frankreich-Bezug
Wie kann es dann sein, dass Olise in Frankreich weitgehend unter dem Radar läuft? Nun, zwar trug er bereits 15 Mal das Teamtrikot der „Equipe Tricolore“, kickte bislang jedoch ausschließlich für ausländische Vereine. Nachdem der gebürtige Londoner in seiner Jugend für Arsenal, Chelsea, Manchester City und Reading aufgelaufen war, gelang ihm bei Crystal Palace unter Trainer Oliver Glasner der Durchbruch. 2024 unterschrieb der 24-Jährige in München, wo er seinen Marktwert auf stolze 140 Millionen Euro hochschrauben konnte. Macht Olise bei der WM so weiter wie bisher bei den Bayern, wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis der „relativ unbekannte“ Olise auch in seinem Heimatland zum Fanliebling wird ...

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