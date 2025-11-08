214 Wind-Projekte in Österreich liegen auf Eis

Im Vergleich liegen mit 105 Anlagen in Niederösterreich am meisten Projekte brach. Das entspricht einer Versorgung von 468.000 Haushalten und einer Wertschöpfung von über 408 Mio. Euro. IG-Windkraft-Präsident Josef Plank kritisiert dabei die Politik, die zwar aus der Gasabhängigkeit aussteigen will, aber Erneuerbaren-Projekte durch Verunsicherung ausbremse.