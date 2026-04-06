Ihre Wahl: Zusatzpension oder eigene Vorsorge?

Diskutieren Sie mit:

Wie halten Sie es damit? Setzen Sie auf zusätzliche Vorsorge oder vertrauen Sie auf das staatliche System? Wäre die neue Zusatzpension für Sie eine sinnvolle Option oder bleiben Sie lieber flexibel und greifen auf eine Einmalzahlung zurück?

Und ganz grundsätzlich: Was tun Sie heute, um morgen abgesichert zu sein?

Diskutieren Sie mit und teilen Sie Ihre Strategien, Erfahrungen und Meinungen unten in den Kommentaren!