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Zustand verschlechtert

Ex-Coach Lucescu liegt im künstlichen Koma

Fußball International
06.04.2026 14:09
Mircea Lucescu: Der rumänische Trainer ist in einem kritischen Zustand.
Mircea Lucescu: Der rumänische Trainer ist in einem kritischen Zustand.(Bild: AFP/YASIN AKGUL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Gesundheitszustand von Ex-Teamchef Mircea Lucescu hat sich drastisch verschlechtert. Er liegt nach einem Herzinfarkt derzeit auf der Intensivstation im künstlichen Koma.

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„Er ist unglücklicherweise in einem kritischen Zustand. Er befindet sich auf der Intensivstation. Sein Zustand hat sich in den vergangenen 24 bis 48 Stunden verschlechtert“, erklärte Gesundheitsminister Alexandru Rogobete.

Lucescu befindet sich seit einer Woche stationär im Universitätsklinikum in Bukarest, nachdem er bei einem Training zusammengebrochen war. Am vergangenen Sonntag besuchten ihn seine Frau Neli, Sohn Răzvan und Enkel Matei.

Auch die rumänische Nationalmannschaft meldete sich mit emotionalen Worten: „Es gibt im Fußball manchmal Momente, in denen das Ergebnis auf der Anzeige egal ist und der einzige Sieg, um den wir kämpfen, das Leben ist.“

Mircea Lucescu
Mircea Lucescu(Bild: AFP)

Lucescu prägte den Fußball über Jahrzehnte. Von 1981 bis 1986 war er Teamchef Rumäniens und führte das Land 1984 zur ersten EM-Teilnahme. Seine erfolgreichste Zeit erlebte er bei Schachtar Donezk, wo er zwischen 2004 und 2016 acht Meistertitel gewann.

Comeback und Zusammenbruch
Erst im August 2024 hatte er erneut die rumänische Nationalmannschaft übernommen und stand kurz vor der WM-Qualifikation. Nach dem Scheitern im Playoff-Halbfinale gegen die Türkei brach Lucescu wenige Tage später bei einer Teamsitzung zusammen. Seither kämpft die Trainer-Legende um ihr Leben.

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