Ex-Coach Lucescu liegt im künstlichen Koma

Comeback und Zusammenbruch

Erst im August 2024 hatte er erneut die rumänische Nationalmannschaft übernommen und stand kurz vor der WM-Qualifikation. Nach dem Scheitern im Playoff-Halbfinale gegen die Türkei brach Lucescu wenige Tage später bei einer Teamsitzung zusammen. Seither kämpft die Trainer-Legende um ihr Leben.