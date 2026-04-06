Endlich Ostern: Mit uns und der Welt im Reinen

Damit es bloß nicht einfacher wird, hat meine Familie etwa nach der Hälfte der Zeit entschieden, dass nun auch kein Fleisch mehr auf den Tisch kommen darf. Also musste ich, geschwächt durch den Zuckerverlust, nun auch noch die vegetarische Küche erkunden. Grundsätzlich gar nicht so schwer für mich, wie etwa für meinen Kollegen (siehe nebenan), aber doch in Kombination mit der gewünschten Kinderfreundlichkeit der Gerichte manchmal eine Herausforderung. Denn, mit den Melanzani, die Kollege Justich genießt, kann man die meisten Kleinkinder eher jagen.