Zeller Eisbären stellten Führung wieder her

Mit viel Spielwitz und reichlich Energie drückten die Cracks von Trainer Marcel Rodman im ersten Abschnitt ins eigene Drittel. Bereits nach vier Minuten durften sich die 2769 Zuschauer zum Jubeln wieder von ihren Sitzen erheben. Blaz Tomazevic agierte nach einem Getümmel vor dem Tor am schnellsten, schob zum 1:0 für die Hausherren ein. In Drittel zwei wurde es ruppiger, auch weil die Gäste immer wieder provozierten, versteckte Fouls einbauten. Dieser Plan ging auch auf: Pitschieler erzielte kurz vor Ende der zweiten Pause den Ausgleich.