Zeller Eisbären stellten Führung wieder her

Der amtierende Meister der Alps Hockey League, die Zeller Eisbären, siegte im dritten Halbfinalspiel gegen Gröden daheim vor 2769 Zuschauern mit 2:1. Für die Pinzgauer war Geduld der Schlüssel zum Erfolg.
Nach der 0:5-Watsch’n in Gröden hatten die Zeller Eisbären einiges wiedergutzumachen. Und im dritten Spiel der Alps Hockey League-Halbfinalserie (best of seven) zeigten die Pinzgauer am Dienstag wieder ein anderes Gesicht.
Mit viel Spielwitz und reichlich Energie drückten die Cracks von Trainer Marcel Rodman im ersten Abschnitt ins eigene Drittel. Bereits nach vier Minuten durften sich die 2769 Zuschauer zum Jubeln wieder von ihren Sitzen erheben. Blaz Tomazevic agierte nach einem Getümmel vor dem Tor am schnellsten, schob zum 1:0 für die Hausherren ein. In Drittel zwei wurde es ruppiger, auch weil die Gäste immer wieder provozierten, versteckte Fouls einbauten. Dieser Plan ging auch auf: Pitschieler erzielte kurz vor Ende der zweiten Pause den Ausgleich.
„Wir sind geduldig geblieben“
Die Blau-Gelben blieben aber geduldig und ließen sich nicht weiter auf die Scharmützel ein. Sebastian Zauner vollendete in Überzahl einen traumhaften Spielzug, sorgte für den 2:1-Endstand und Ekstase in der vollen Halle. „Es war schwierig, vor das Tor zu kommen, aber wir sind geduldig geblieben“, strahlte Coach Rodman.
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