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EINWÜRFE: FOLGE 90

König Fußball ist zurück: Studiogast analysiert

Sport
31.03.2026 17:00
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Spitzenspiel in Lanskron, klare Sache für Feldkirchen und ein wildes Finish in Moosburg: Während Wölfnitz den Sieg liegen lässt, sorgt ein Joker für Aufsehen. Dazu Einblicke in die Kärntner Liga und die Frauen Großfeldliga – analysiert von Studiogast Florian Oberrisser.

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Im Spitzenspiel der Runde trennten sich Tabellenführer Landskron und Verfolger Wölfnitz mit 1:1. Dabei war für die Gäste deutlich mehr drinnen. Kapitän Johannes Mederer brachte es auf den Punkt: „Wir waren dem 2:0 näher und bekommen dann bitter den Ausgleich.“ Besonders bitter: Wölfnitz konnte auch daraus kein Kapital schlagen, dass Landskron nach einer Roten Karte gegen Ingo Mailänder rund zehn Minuten in Unterzahl agieren musste.

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