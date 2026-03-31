König Fußball ist zurück: Studiogast analysiert

Spitzenspiel in Lanskron, klare Sache für Feldkirchen und ein wildes Finish in Moosburg: Während Wölfnitz den Sieg liegen lässt, sorgt ein Joker für Aufsehen. Dazu Einblicke in die Kärntner Liga und die Frauen Großfeldliga – analysiert von Studiogast Florian Oberrisser.
Im Spitzenspiel der Runde trennten sich Tabellenführer Landskron und Verfolger Wölfnitz mit 1:1. Dabei war für die Gäste deutlich mehr drinnen. Kapitän Johannes Mederer brachte es auf den Punkt: „Wir waren dem 2:0 näher und bekommen dann bitter den Ausgleich.“ Besonders bitter: Wölfnitz konnte auch daraus kein Kapital schlagen, dass Landskron nach einer Roten Karte gegen Ingo Mailänder rund zehn Minuten in Unterzahl agieren musste.
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