Stichelei: „Sie haben Angst und viel zu verlieren“

Vergleich mit Legenden

Auch die Qualität der Italiener sieht der 40-Jährige nicht mehr auf dem früheren Niveau: „Morgen wird uns Italien nicht unterschätzen, aber es gibt keinen Totti oder Del Piero mehr, es gibt Qualität, aber die von früher waren anders. Wir müssen unsere Qualität zeigen, wir spielen zu Hause, mit der Unterstützung unserer Fans. Auch die Kritiker sagen, dass es dem italienischen Fußball an Intensität mangelt. Vielleicht erzielen sie deshalb keine Ergebnisse. Ich erwarte ein sehr taktisches Spiel.“