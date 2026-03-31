Stichelei: „Sie haben Angst und viel zu verlieren“

Vor dem entscheidenden WM-Play-off gegen Italien sorgt Edin Džeko für mit einer klaren Stichelei für Aufsehen. Der bosnische Routinier stärkt sein Team und teilt gleichzeitig gegen die „Azzurri” aus. Diese hätten „Angst und viel zu verlieren“.
Am Dienstag (20.45 Uhr) kämpft Bosnien und Herzegowina in Zenica um das Ticket für die Weltmeisterschaft im Sommer.
Dzeko, Rekordspieler und Rekordtorschütze seines Landes, zeigte sich auf der Pressekonferenz selbstbewusst: „Die Azzurri haben nach zwei verpassten Weltmeisterschaften viel zu verlieren, das bedeutet, dass sie Angst haben.“
Vergleich mit Legenden
Auch die Qualität der Italiener sieht der 40-Jährige nicht mehr auf dem früheren Niveau: „Morgen wird uns Italien nicht unterschätzen, aber es gibt keinen Totti oder Del Piero mehr, es gibt Qualität, aber die von früher waren anders. Wir müssen unsere Qualität zeigen, wir spielen zu Hause, mit der Unterstützung unserer Fans. Auch die Kritiker sagen, dass es dem italienischen Fußball an Intensität mangelt. Vielleicht erzielen sie deshalb keine Ergebnisse. Ich erwarte ein sehr taktisches Spiel.“
Weg ins Finale
Italien setzte sich im Playoff-Halbfinale mit 2:0 gegen Nordirland durch. Die Treffer erzielten Sandro Tonali und Moise Kean. Bosnien und Herzegowina musste gegen Wales hingegen bis ins Elfmeterschießen und rettete sich erst durch einen Treffer von Dzeko in der 86. Minute in die Verlängerung.
WM-Ticket winkt
Der Sieger des Duells qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft und trifft dort in Gruppe B auf Kanada, Katar und die Schweiz. Für Bosnien und Herzegowina wäre es erst die zweite WM-Teilnahme nach 2014.
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