Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ansage vor Duell

Stichelei: „Sie haben Angst und viel zu verlieren“

Fußball International
31.03.2026 06:19
Edin Džeko
Edin Džeko(Bild: EPA/AMER KAJMOVIC)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vor dem entscheidenden WM-Play-off gegen Italien sorgt Edin Džeko für mit einer klaren Stichelei für Aufsehen. Der bosnische Routinier stärkt sein Team und teilt gleichzeitig gegen die „Azzurri” aus. Diese hätten „Angst und viel zu verlieren“.

0 Kommentare

Am Dienstag (20.45 Uhr) kämpft Bosnien und Herzegowina in Zenica um das Ticket für die Weltmeisterschaft im Sommer.

Dzeko, Rekordspieler und Rekordtorschütze seines Landes, zeigte sich auf der Pressekonferenz selbstbewusst: „Die Azzurri haben nach zwei verpassten Weltmeisterschaften viel zu verlieren, das bedeutet, dass sie Angst haben.“

Vergleich mit Legenden
Auch die Qualität der Italiener sieht der 40-Jährige nicht mehr auf dem früheren Niveau: „Morgen wird uns Italien nicht unterschätzen, aber es gibt keinen Totti oder Del Piero mehr, es gibt Qualität, aber die von früher waren anders. Wir müssen unsere Qualität zeigen, wir spielen zu Hause, mit der Unterstützung unserer Fans. Auch die Kritiker sagen, dass es dem italienischen Fußball an Intensität mangelt. Vielleicht erzielen sie deshalb keine Ergebnisse. Ich erwarte ein sehr taktisches Spiel.“

Lesen Sie auch:
Italien muss heute in Zenica bestehen.
Konferenz im Ticker
WM-Quali: Showdown mit Italien ab 20.45 Uhr LIVE
31.03.2026
Zu arrogant?
Italien-Star sorgt mit Jubel-Video für Aufregung
30.03.2026
„Land auf Schultern“
Italien erleichtert: „Wir haben Monster gesehen“
27.03.2026

Weg ins Finale
Italien setzte sich im Playoff-Halbfinale mit 2:0 gegen Nordirland durch. Die Treffer erzielten Sandro Tonali und Moise Kean. Bosnien und Herzegowina musste gegen Wales hingegen bis ins Elfmeterschießen und rettete sich erst durch einen Treffer von Dzeko in der 86. Minute in die Verlängerung.

WM-Ticket winkt
Der Sieger des Duells qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft und trifft dort in Gruppe B auf Kanada, Katar und die Schweiz. Für Bosnien und Herzegowina wäre es erst die zweite WM-Teilnahme nach 2014.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
31.03.2026 06:19
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
188.896 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
153.880 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Society International
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
114.314 mal gelesen
Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich ...
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1111 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
882 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Wirtschaft
Neue Meeres-Blockade droht: Extremer Preisschock
771 mal kommentiert
Die Houthi-Miliz droht, Schiffe in der Meerenge Bab el-Mandeb anzugreifen.
Mehr Fußball International
Reißleine gezogen
Vier Stunden nach Abpfiff: Ghana feuert Trainer!
Ansage vor Duell
Stichelei: „Sie haben Angst und viel zu verlieren“
Klare Regeln gefordert
„Dieses Feilschen um junge Menschen ist nicht gut“
Teamchef schmunzelt
Rangnick: „Bis Dienstag geht sich das nicht aus“
Fußballer des Jahres
Baumgartner: „Der schönste Tag in meinem Leben“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf