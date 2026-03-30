Italien-Star sorgt mit Jubel-Video für Aufregung

Wirbel nach Jubel-Video

Für Wirbel im Vorfeld sorgte ein Video mit Federico Dimarco, das den Teamspieler von Inter Mailand jubelnd nach dem Finaleinzug Bosnien-Herzegowinas, also des nun vermeintlich leichteren Gegners, im Elfmeterschießen in Wales zeigt. „Man hat mich arrogant genannt – aber wie könnte ich das sein? Mit welchem Recht, wo wir seit zwölf Jahren nicht bei einer WM dabei waren?“, wies Dimarco den Arroganz-Verdacht von sich. „Wir haben das Finale verdient, wir hatten eine gute Qualifikation“, betonte Dzeko. Die Italiener seien aber nun große Favoriten.