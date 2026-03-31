„Ich hatte Husten und Schmerzen beim Atmen“

Hödlmoser nach Lungeninfektion in Italien

Woher diese kam, sei noch immer ungewiss. Anders als seine Aufgabe in Italien. „Trainingstechnisch habe ich gut zu tun. Da fehlen mir einige Meter und Stunden auf dem Rad“, gibt er zu. Der Wetterbericht verspricht südlich der Alpen beste Bedingungen bei knapp 20 Grad. „Ich brauche jetzt viele Tage im Rennmodus. Dann bin ich auf einem guten Weg“, ist er überzeugt und peilt bereits Großes an.