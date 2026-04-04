Karten und Elfer-Hoppala verdarben Wiedersehen

In Siezenheim reichte ein Handelfer von Mayer zum Sieg der Heimischen. Weil Keeper Jörgner den Sieg festhielt und selbst einen Elfer parierte. Was die Gäste erzürnte, schilderte Sportboss Ivan Pecaranin so: „Nach Abseitspfiff spielt unser Torwart den Ball quer, der Mitspieler nimmt ihn in die Hand, um ihn sich für den Freistoß hinzulegen.“ Blöd nur: Der Referee erkannte das Zuspiel als ausgeführten Freistoß an – Strafstoß! „Eigentlich musst du 3:1 gewinnen, aber das haben wir selbst verbockt“, haderte Pecaranin. Siezenheims Auinger? „Es war schön, Leute wiederzutreffen, die man nicht mehr so oft sieht. Wir haben uns den Sieg erkämpft. Unser Goalie hat jetzt schon zum dritten Mal einen Elfer gehalten.“