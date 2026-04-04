42-Jähriger nach Schlägerei festgenommen

In der Elisabeth-Vorstadt ist es in der Nacht auf Ostersamstag zu einer Prügelei zwischen zwei Männern gekommen. Ein 52-Jähriger wurde dabei verletzt und ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert.
In der Nacht auf Ostersamstag eskalierte kurz vor 2 Uhr in der Elisabeth-Vorstadt ein Streit zwischen zwei Männern. Ein 42-jähriger Ukrainer und ein 52-jähriger Ungar stritten zunächst verbal, dann ging der 42-Jährige laut Polizei mit den Fäusten auf den anderen los.
Der 52-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste von der Rettung ins Uniklinikum Salzburg gebracht werden. Die Polizei nahm den Beschuldigten noch in der Nähe fest und lieferte ihn in das Polizeianhaltezentrum ein. Die Ermittlungen zur Ursache der Auseinandersetzung laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.