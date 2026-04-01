Anpfiff zur Kräuter-WM in Niederösterreich

Während ganz Österreich dem Fußball entgegenfiebert, bringt „Natur im Garten“ das Stadion direkt nach Hause: Mit der neuen Kräuter-WM wird der eigene Garten, Balkon oder die Terrasse zum Spielfeld – und jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer kann zum Kräuter-Weltmeister werden!