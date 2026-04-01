Anpfiff zur Kräuter-WM in Niederösterreich

Während ganz Österreich dem Fußball entgegenfiebert, bringt „Natur im Garten“ das Stadion direkt nach Hause: Mit der neuen Kräuter-WM wird der eigene Garten, Balkon oder die Terrasse zum Spielfeld – und jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer kann zum Kräuter-Weltmeister werden!
Kräuter sind echte Alleskönner: Sie duften, schmecken und leisten einen wertvollen Beitrag zur Natur. Als eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit verschönern sie nicht nur Gärten und Balkone, sondern fördern auch die Biodiversität. Bienen, Schmetterlinge und viele andere Nützlinge finden hier Nahrung und Lebensraum.
Mit dem Jahresschwerpunkt „Pflanze Kräuter. Würze dein Leben.“ rückt die NÖ Umweltbewegung „Natur im Garten“ genau diese Vielfalt in den Mittelpunkt – und verbindet sie heuer mit einem sportlichen Highlight.
Kräuter-WM 2026: Das Spiel beginnt!
Ganz im Zeichen der großen Fußball-WM startet nun die „Natur im Garten“ Kräuter-WM – ein Mitmach-Event für alle, die Lust auf Natur, Genuss und ein bisschen Wettbewerb haben.
Über acht Wochen hinweg warten spannende Aufgaben, praktische Tipps und kleine Goodies auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Egal ob Gartenprofi oder Einsteiger: Hier kann jeder sein Kräuterwissen erweitern und direkt in die Praxis umsetzen.
Neben wertvollen Erfahrungen winkt auch ein attraktiver Hauptgewinn. Gleichzeitig verwandeln sich tausende Gärten, Balkone und Terrassen in ganz Niederösterreich in lebendige Spielfelder für mehr Natur, Vielfalt und Lebensqualität.
Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Vom „Kader-Check“ bis zur „Pokalübergabe“ begleitet die Kräuter-WM durch den gesamten Frühling.