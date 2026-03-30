Boston verwandelt 0:3-Rückstand in Shootout-Sieg

Indes setzten die Philadelphia Flyers ihre Aufholjagd im Kampf um einen Play-off-Platz mit einem 2:1-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Dallas Stars fort. Am Vortag hatten die Flyers bei den Detroit Red Wings, dem Club des Kärntners Marco Kasper, 5:3 gewonnen. Philadelphia hat nur in einem der jüngsten zehn Spiele nicht gepunktet.