Trotz Preisanstieg: Camping-Boom in Deutschland

Abgesehen von den pandemiebedingten Einschränkungen in den Jahren 2020 und 2021 ist die Zahl der Campingübernachtungen in den letzten Jahren nahezu durchgehend gewachsen, erklärte die Behörde. Innerhalb von zwei Jahrzehnten hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt. Zum Vergleich: Die Gesamtzahl der Übernachtungen in allen Beherbergungsbetrieben – also etwa Hotels und Pensionen – nahm im gleichen Zeitraum lediglich um 44,6 Prozent zu. Im Jahr 2025 entfiel etwa jede elfte der insgesamt 497,4 Millionen Übernachtungen auf Campingplätze.