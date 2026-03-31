Alexander Nemeth hat einen exzellenten Riecher

Nicht nur ein Produkt, sondern ein Gefühl

Fragt man Nemeth, was er mit seinen Parfums bei den Kunden hervorrufen möchte, lächelt er. „Gefühle“, erklärt er dann. „Im besten Fall erinnert einer meiner Düfte an ein schönes Erlebnis. An den Geruch der Mutter in der Kindheit, einen lieben Menschen, ein tolles Ereignis. Ich möchte mit meinen Parfums Erinnerungen verstärken und zurückbringen“, meint Nemeth und spricht Victor Hugo damit wohl aus der Seele. Das Kreieren eines neuen Duftwassers kann bis zu einem Jahr dauern.