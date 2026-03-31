5:0-Kantersieg! Leobendorf beendet Pleitenserie

Beim Ostliga-Leader Leobendorf darf wieder gejubelt werden! Nach vier Pleiten in Folge gab es am letzten Spieltag einen 5:0-Kantersieg gegen TWL Elektra. Weiter in Topform präsentiert sich Verfolger Gloggnitz. Die Stössl-Elf fertigte Aufstiegskandidat Horn mit 5:2 ab. Im Video gibt es die Highlights der Runde.