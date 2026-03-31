Schwerverletzter (43) mit Gondel zu Heli gebracht

Zu dem Unfall kam es gegen 15.40 Uhr. Gemeinsam mit fünf Verwandten befand sich der 43-Jährige im Skigebiet Bergeralm. „Aufgrund eines Fahrfehlers kam er mit seinen Alpinskiern im freien Skiraum am Außernösslacher Berg beim sogennanten ,Alten Kreuz‘ auf einer Seehöhe von 1725 Meter zu Sturz“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.