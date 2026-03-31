Schwerverletzter (43) mit Gondel zu Heli gebracht

Knifflige Bergung für die Besatzung des Notarzthubschraubers „Alpin 5“ und weitere Einsatzkräfte in Grieß am Brenner in Tirol am Dienstag! Ein schwer verletzter einheimischer Skifahrer (43) musste zuerst mit der Gondel ins Tal gebracht werden. Aufgrund der Witterungsverhältnisse hatte der Heli nicht landen können.
Zu dem Unfall kam es gegen 15.40 Uhr. Gemeinsam mit fünf Verwandten befand sich der 43-Jährige im Skigebiet Bergeralm. „Aufgrund eines Fahrfehlers kam er mit seinen Alpinskiern im freien Skiraum am Außernösslacher Berg beim sogennanten ,Alten Kreuz‘ auf einer Seehöhe von 1725 Meter zu Sturz“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
In weiterer Folge krachte der Tiroler mit voller Wucht gegen einen Baum.
Der angeforderte Notarzthubschrauber konnte aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen nicht landen.
Ein Sprecher der Polizei
Heli setzte Notarzt ab
Die Begleiter setzten sofort einen Notruf ab. „Der angeforderte Notarzthubschrauber konnte aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen nicht landen, weshalb der Notarzt abgesetzt wurde.“ Pistenretter und die Bergrettung Steinach am Brenner brachten den Schwerverletzten schließlich mit dem Akja zur Mittelstation Bergeralm und anschließend mit der Gondel ins Tal.
Von dort wurde der 43-Jährige mit dem Notarztheli „Alpin 5“ ins Landeskrankenhaus Hall geflogen.
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