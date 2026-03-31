„Ein Mal möchte ich, dass mir hier jemand glaubt“

Falschgeld von Bekanntem untergejubelt

Freigesprochen wird er hingegen in der Falschgeld-Causa. Er sei im September 2025 mit einem Bekannten in einer Eisenstädter Disco gewesen. Der habe ihm im Dunkeln einen Hunderter zugesteckt und ihn gebeten zu zahlen, während er am Klo sei. Der Bekannte kam nie wieder und tauchte erst gestern Dienstag im Zeugenstand auf. Ebendort redete sich der Wiener um Kopf und Kragen. „Er hat mich gefragt, ob ich ihm Geld borgen kann. Ich gab ihm zehn Euro und zwei falsche 100-Euro-Scheine, auf denen groß Pro Copy stand. Das muss er doch gesehen haben!“ Woher er das Falschgeld denn habe, will die Richterin wissen. „Von einem jungen Burschen. Er hat sie mir geschenkt. Ich nahm sie an mich, weil ich nicht wollte, dass er deswegen Schwierigkeiten bekommt.“