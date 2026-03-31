Test-Remis für WM-Gegner Algerien und Jordanien

Die Testspiele der österreichischen WM-Endrundengegner Algerien und Jordanien haben am Dienstag an neutralen Spielorten jeweils unentschieden geendet. Algerien trennte sich in Turin gegen WM-Teilnehmer Uruguay torlos. Jordanien erreichte gegen Nigeria in Antalya ein 2:2.
Gruppenfavorit Argentinien testet in der Nacht auf Mittwoch in Buenos Aires gegen Sambia.
Die Jordanier, am 17. Juni in Santa Clara erster Gruppengegner der ÖFB-Elf, legten durch Mousa Tamari von Stade Rennes vor (19.). WM-Zuschauer Nigeria drehte die Partie noch vor der Pause (25., 41.). Mohammad Al Daoud (77.) traf zum 2:2-Endstand. In Turin hatte Uruguay mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen. Auffällig agierten die Algerier über ihre linke Seite, die der Dortmunder Ramy Bensebaini und Rayan Ait-Nouri von Manchester City beackerten. Ex-Premier-League-Star Riyad Mahrez wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt.
England kassiert Heimniederlage
England kassierte in London gegen Japan eine 0:1-Heimniederlage. Premier-League-Legionär Kaoru Mitoma traf im Konter (23.) und besorgte so Japans bereits fünften Sieg in Folge. Torjäger Harry Kane war bei den Engländern kurzfristig verletzt ausgefallen. Die Niederlande probten beim 1:1 gegen Ecuador das Unterzahlspiel. Denzel Dumfries sah bereits in der 12. Minute beim Stand von 1:0 für Oranje den roten Karton. Norwegen mit Stürmerstar Erling Haaland und die Schweiz boten dem Publikum in Oslo eine müde Nullnummer. Ägypten trotzte Spanien ebenfalls ein 0:0 ab.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.