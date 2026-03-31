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Test-Remis für WM-Gegner Algerien und Jordanien

Fußball International
31.03.2026 23:20
Farès Chaïbi und Algerien kämpften Uruguay ein Remis ab.
Farès Chaïbi und Algerien kämpften Uruguay ein Remis ab.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Testspiele der österreichischen WM-Endrundengegner Algerien und Jordanien haben am Dienstag an neutralen Spielorten jeweils unentschieden geendet. Algerien trennte sich in Turin gegen WM-Teilnehmer Uruguay torlos. Jordanien erreichte gegen Nigeria in Antalya ein 2:2.

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Gruppenfavorit Argentinien testet in der Nacht auf Mittwoch in Buenos Aires gegen Sambia.

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Die Jordanier, am 17. Juni in Santa Clara erster Gruppengegner der ÖFB-Elf, legten durch Mousa Tamari von Stade Rennes vor (19.). WM-Zuschauer Nigeria drehte die Partie noch vor der Pause (25., 41.). Mohammad Al Daoud (77.) traf zum 2:2-Endstand. In Turin hatte Uruguay mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen. Auffällig agierten die Algerier über ihre linke Seite, die der Dortmunder Ramy Bensebaini und Rayan Ait-Nouri von Manchester City beackerten. Ex-Premier-League-Star Riyad Mahrez wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt.

England-Trainer Thomas Tuchel
England-Trainer Thomas Tuchel(Bild: EPA/ANDY RAIN)

England kassiert Heimniederlage
England kassierte in London gegen Japan eine 0:1-Heimniederlage. Premier-League-Legionär Kaoru Mitoma traf im Konter (23.) und besorgte so Japans bereits fünften Sieg in Folge. Torjäger Harry Kane war bei den Engländern kurzfristig verletzt ausgefallen. Die Niederlande probten beim 1:1 gegen Ecuador das Unterzahlspiel. Denzel Dumfries sah bereits in der 12. Minute beim Stand von 1:0 für Oranje den roten Karton. Norwegen mit Stürmerstar Erling Haaland und die Schweiz boten dem Publikum in Oslo eine müde Nullnummer. Ägypten trotzte Spanien ebenfalls ein 0:0 ab.

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