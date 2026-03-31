Test-Remis für WM-Gegner Algerien und Jordanien

England kassiert Heimniederlage

England kassierte in London gegen Japan eine 0:1-Heimniederlage. Premier-League-Legionär Kaoru Mitoma traf im Konter (23.) und besorgte so Japans bereits fünften Sieg in Folge. Torjäger Harry Kane war bei den Engländern kurzfristig verletzt ausgefallen. Die Niederlande probten beim 1:1 gegen Ecuador das Unterzahlspiel. Denzel Dumfries sah bereits in der 12. Minute beim Stand von 1:0 für Oranje den roten Karton. Norwegen mit Stürmerstar Erling Haaland und die Schweiz boten dem Publikum in Oslo eine müde Nullnummer. Ägypten trotzte Spanien ebenfalls ein 0:0 ab.