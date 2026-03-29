Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Südkorea-Spiel

Maximilian Wöber reist frühzeitig vom ÖFB-Team ab

Fußball National
29.03.2026 15:00
Maximilian Wöber reiste schon frühzeitig vom ÖFB-Team ab.
Maximilian Wöber reiste schon frühzeitig vom ÖFB-Team ab.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Maximilian Wöber ist bereits am Samstag aus dem Camp der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Wien abgereist. Der Verteidiger von Werder Bremen laboriert schon seit längerem an Muskelproblemen, ein Einsatz am Dienstag gegen Südkorea wäre ohnehin nicht geplant gewesen.

0 Kommentare

In der Sonntag-Einheit im ÖFB-Campus fehlte außerdem Tobias Lawal wegen Adduktorenproblemen, dafür trainierten zuletzt angeschlagene Spieler wie David Alaba, Xaver Schlager und Konrad Laimer.

Tobias Lawal
Tobias Lawal(Bild: GEPA)

Für den Test im Happel-Stadion gegen Südkorea waren bis Sonntagnachmittag über 30.000 Karten abgesetzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
29.03.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
126.965 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
124.141 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
118.101 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Wirtschaft
So bekämpfen Nachbarländer horrende Spritpreise
959 mal kommentiert
In Zagreb in Kroatien bildeten sich Warteschlangen vor den Tankstellen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
947 mal kommentiert
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
870 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Mehr Fußball National
Vor Südkorea-Spiel
Maximilian Wöber reist frühzeitig vom ÖFB-Team ab
Krone Plus Logo
Roman Kerschbaum:
„Rapid ist im Titelrennen jetzt alles zuzutrauen!“
Treffer des Jahres
67-Meter-Kracher: Volley-Tor aus eigener Hälfte!
Kampf um EM-Tickets
Erfolge für ÖFB-Nachwuchsteams
Krone Plus Logo
ÖFB-Stars hautnah
„Strahlende Kinder sind das schönste Geschenk“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf