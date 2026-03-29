Maximilian Wöber reist frühzeitig vom ÖFB-Team ab

Maximilian Wöber ist bereits am Samstag aus dem Camp der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Wien abgereist. Der Verteidiger von Werder Bremen laboriert schon seit längerem an Muskelproblemen, ein Einsatz am Dienstag gegen Südkorea wäre ohnehin nicht geplant gewesen.
In der Sonntag-Einheit im ÖFB-Campus fehlte außerdem Tobias Lawal wegen Adduktorenproblemen, dafür trainierten zuletzt angeschlagene Spieler wie David Alaba, Xaver Schlager und Konrad Laimer.
Für den Test im Happel-Stadion gegen Südkorea waren bis Sonntagnachmittag über 30.000 Karten abgesetzt.
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