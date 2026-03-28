„Brand aus“ wohl erst in einigen Tagen

Knapp 160 Feuerwehrleute kämpfen seit Freitagnachmittag im steilen Waldgebiet gegen die Flammen – und den Wind, der es den Wehren nicht leichter macht. „Aktuell ist es zum Glück windstill, aber es zieht immer wieder Wind durch“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober. Heute, Samstag, sind noch 113 Feuerwehrleute im Einsatz in Namlach. Eine große Hilfe seien den Wehren aus dem gesamten Oberen Mölltal die zwei Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres. 30.000 Liter Wasser wurden durch die Hubschrauberflüge auf die knapp 4 Hektar große Fläche geflogen. Auch Polizei und Rotes Kreuz sind vor. Schober: „Ein großes Danke, denn die Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte funktioniert wirklich gut.“