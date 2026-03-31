0:6-Pleite! Velden geht bei Leader Voitsberg unter

Machtdemonstration von Leader Voitsberg in der Regionalliga Mitte! Im Spitzenspiel gegen Velden machten die Steirer kurzen Prozess und schickten die Kärntner mit einer 0:6-Packung wieder auf die Heimreise. Treibach hingegen zeigte beim 2:1-Sieg gegen Kalsdorf auf. Die Highlights der Runde gibt es im Video.