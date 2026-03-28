Kasper-Tor bei 5:2-Sieg von Detroit gegen Buffalo

Der Stürmer erzielte in der 17. Minute aus der Drehung das 3:0 für die Gäste und stand insgesamt 14:05 Minuten auf dem Eis. Es war bei neun Assists der achte Saisontreffer Kaspers. Mit diesem Erfolg hat Detroit seine Chancen auf die Teilnahme an der „post season“ wieder verbessert.