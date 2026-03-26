Neue F1-Regel kommt bereits in Japan zum Einsatz

Mehr Energie, weniger Tempo

Was Max Verstappen und Co. bemängelt hatten: Das Super-Clipping, bei dem das Auto Energie zurückgewinnt, hat seinen Preis, Fahrer müssen nämlich an Geschwindigkeit einbüßen. Anstatt die Limits der Strecke auszukosten, spielt nun Energie-Management eine entscheidende Rolle. Die Entscheidung der FIA, die Energieaufladung zu reduzieren, sei aufgrund des „Feedbacks von Fahrern und Teams, die die Bedeutung des Qualifyings als leistungsorientierte Herausforderung hervorgehoben haben“ getroffen worden.