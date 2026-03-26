Neue F1-Regel kommt bereits in Japan zum Einsatz

Bereits am Samstag greifen neue Qualifying-Regeln in der Formel 1. Wie der Weltverband FIA in einem Statement erklärte, wird die maximal zulässige Energieaufladung reduziert.
„Um das angestrebte Gleichgewicht zwischen Energieeinsatz und Fahrerleistung zu gewährleisten, wurde die maximal zulässige Energieaufladung für das Qualifying an diesem Wochenende von 9,0 MJ auf 8,0 MJ reduziert“, heißt es in der Erklärung der FIA. Zwar spricht der Verband von einer „kleinen Anpassung“, diese kann jedoch große Auswirkungen auf das Fahrverhalten der Piloten haben.
Denn: Weniger Energie heißt weniger Taktieren und mehr Gas geben. Die Anpassung dürfte den ein oder anderen Fahrer durchaus freuen, war doch zuletzt Kritik aufgekommen.
Mehr Energie, weniger Tempo
Was Max Verstappen und Co. bemängelt hatten: Das Super-Clipping, bei dem das Auto Energie zurückgewinnt, hat seinen Preis, Fahrer müssen nämlich an Geschwindigkeit einbüßen. Anstatt die Limits der Strecke auszukosten, spielt nun Energie-Management eine entscheidende Rolle. Die Entscheidung der FIA, die Energieaufladung zu reduzieren, sei aufgrund des „Feedbacks von Fahrern und Teams, die die Bedeutung des Qualifyings als leistungsorientierte Herausforderung hervorgehoben haben“ getroffen worden.
Während beim Qualifying am Samstag also wieder späte Bremspunkte an Bedeutung gewinnen, bleibt bei den Grand Prix vorerst alles beim Alten.
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