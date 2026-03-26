Max: „Werde nichts sagen, solange er hier ist“

Dicke Luft im Mediensaal von Suzuka! Als Max Verstappen am Donnerstag im Rahmen des Japan-GPs zur Medienrunde erschien, weigerte er sich, Fragen zu beantworten, ehe Guardian-Reporter Giles Richards den Saal verließ.
Hintergrund: Beim Saisonfinale 2025 – Verstappen verpasste seinen fünften WM-Titel um gerade einmal zwei Punkte – wurde der Niederländer von Richards gefragt, ob er seinen Unfall mit Mercedes-Pilot George Russell in Barcelona bereue. Eine Frage, die Verstappen gar nicht passte und er das dem Briten nun unmissverständlich klarmachte.
Noch bevor der Red-Bull-Pilot auch nur eine Frage gestellt bekommen hatte, ergriff er selbst das Wort, um der Medienrunde auf Richards deutend zu erklären: „Ich werde nichts sagen, bevor er nicht gegangen ist.“
Red-Bull-Star eiskalt
Eine Aussage, die der Reporter selbst so nicht kommend sah, verblüfft erwiderte dieser: „Ich? Ernsthaft? Wegen der Frage vergangenen Jahres?“ Als Verstappen mit einem knappen „Ja“ antwortete, hakte Richards zwar noch einmal nach, gab sich jedoch schließlich geschlagen und verließ die Runde. „Jetzt können wir anfangen“, gab der vierfache Formel-1-Champion anschließend grünes Licht.
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