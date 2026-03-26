Max: „Werde nichts sagen, solange er hier ist“

Red-Bull-Star eiskalt

Eine Aussage, die der Reporter selbst so nicht kommend sah, verblüfft erwiderte dieser: „Ich? Ernsthaft? Wegen der Frage vergangenen Jahres?“ Als Verstappen mit einem knappen „Ja“ antwortete, hakte Richards zwar noch einmal nach, gab sich jedoch schließlich geschlagen und verließ die Runde. „Jetzt können wir anfangen“, gab der vierfache Formel-1-Champion anschließend grünes Licht.