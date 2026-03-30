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In Kleinhaugsdorf

Die Family City startet in die Saison 2026

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30.03.2026 08:50
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Merlin‘s Farm, das Terra Technica Museum, der LEGO-Store sowie die Dino- und Kinderwelt mit über ...
Merlin‘s Farm, das Terra Technica Museum, der LEGO-Store sowie die Dino- und Kinderwelt mit über 200 Attraktionen – alle Hauptattraktionen der Family City haben wieder geöffnet.(Bild: © Family City)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Frisch herausgeputzt und voller neuer Attraktionen öffnet die von der Familie Seunig betriebene Family City in Kleinhaugsdorf wieder ihre Tore – und das pünktlich zum Start in die Ausflugssaison 2026.

Nur 45 Minuten von Wien entfernt wartet ein XXL-Abenteuerpark für Groß und Klein: Merlin’s Farm, das legendäre Terra Technica Museum, der LEGO-Store, die Dinowelt und die riesige Kinderwelt mit über 200 Attraktionen sind ab Anfang April wieder täglich bereit für Besucherströme.

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„Wir wachsen stetig weiter. Neue Attraktionen, neue Events, neue Erlebnisse – heuer wird’s richtig spannend!“

Geschäftsführer Roger Seunig

Neues Jahr, neue Highlights
Auf dem 530.000 Quadratmeter großen Areal soll heuer erstmals die 4-Millionen-Gäste-Marke fallen. Geschäftsführer Roger Seunig zeigt sich optimistisch

Ronnie und Roger Seunig, Eigentümer der Family City
Ronnie und Roger Seunig, Eigentümer der Family City(Bild: © Family City)

Tierische Stars und frische Leckerbissen 
Schon jetzt zählt sie zu den beliebtesten Bereichen: Merlin’s Farm. Über 400 Tiere, darunter Ponys, Ziegen, Alpakas, Minischweine, Esel und sogar Kängurus, warten darauf, gestreichelt und gefüttert zu werden. Weniger bekannt: Die Farm baut Gemüse, Obst, Kartoffeln und Kräuter selbst an – alles landet frisch in der Gastronomie oder im „Blue Café“. Um nichts auf der Farm zu verpassen, lohnt sich ein längerer Aufenthalt. Buchbar sind in Merlin’s Camp 28 Mobilheime, die mit Küche, Klimaanlage, Bad mit WC und WiFi ausgestattet sind. Diese befinden sich verstreut in einem Park voller Grünflächen mit Spielgeräten für Kinder.

(Bild: © Family City)

Die Dinowelt brüllt wieder
 30 bewegliche Dinosaurier, realistische Sounds und interaktive Stationen: Die im Vorjahr eröffnete Dinowelt hat sich zum Fixstar entwickelt – und wird jetzt sogar noch ausgebaut. Vom T-Rex bis zum sanftmütigen Brachiosaurus: Hier staunen vor allem Kids und Teens, was die Urzeit so alles zu bieten hatte.

(Bild: © Family City)

Zeitreise durch Musik und Gaming
Bei jedem Wetter ein Hit: Das Terra Technica Museum. Auf 8.500 Quadratmetern wartet eine prall gefüllte Retro-Schatzkammer: 950 Jukeboxen, 250 Flipper, Vintage-Spielkonsolen, historische Artefakte – und lebensgroße Superhelden-Figuren, die Besucher mit offenen Armen empfangen. Dazu die weltweit größte Schuco-Ausstellung mit Blechspielzeug und Miniaturen. Nostalgie pur!

(Bild: © Family City)

Ein Punkt, der Familien besonders entgegenkommt: Viele Angebote sind völlig kostenlos. Vom Hochseilgarten über Go-Carts bis zu Wasserstationen – die Kinderwelt liefert über 200 Spiel- und Actionspots für jedes Alter. Damit hat sich die Family City endgültig als Shopping-Entertainment-Hochburg im Osten Österreichs etabliert.

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