Wienerin (32) attackierte Spitalsarzt mit Säure

Als die Kontrolle zu Ende war: „Ich hab' gesehen, wie sie einen Kanister auf den Tisch stellte und ihn aufschraubte. Ich hab' mir nicht viel dabei gedacht“, so der Arzt. Plötzlich schüttete die 32-Jährige ihm eine klare, übel riechende Flüssigkeit ins Gesicht. „Da hab' ich realisiert, das ist Säure!“, berichtete der Mediziner von dem Schockerlebnis. „Ich dachte, ich werde blind. Und wenn ich nicht blind werde, bin ich entstellt. Wer weiß, wie verätzt ich im Rachen bin“, lässt er seine damaligen Gedanken Revue passieren.