Flugbegleiterin 100 Meter aus Wrack geschleudert

Die Bilder vom Unfall am Sonntag am Flughafen LaGuardia in New York gingen um die Welt. Eine Maschine des Typs CRJ-900, betrieben von Jazz Aviation im Auftrag von Air Canada Express, kollidierte bei der Landung mit einem Feuerwehrauto. Dabei kamen sowohl der Pilot als auch der Co-Pilot ums Leben. Neun weitere Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht, darunter die Flugbegleiterin Solange Tremblay.