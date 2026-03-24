Süße Szenen: Kleinkind „stiehlt“ Sinner den Ball

Als Sinner ihr den Ball schließlich noch einmal zuspielte, packte ihn der Bencic-Nachwuchs und ließ ihn nicht mehr los. Auf ein erhofftes High Five wartete der Südtiroler schließlich vergeblich. Lachend verabschiedete er sich schließlich von Mutter und Tochter und machte sich auf den Weg zum Duell gegen Moutet.