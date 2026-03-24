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Lacher vor dem Match

Süße Szenen: Kleinkind „stiehlt“ Sinner den Ball

Tennis
24.03.2026 06:56
Seine „kleine Gegenspielerin“ erwies sich durchaus als hartnäckig!
Seine „kleine Gegenspielerin“ erwies sich durchaus als hartnäckig!(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Harry How)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jannik Sinner hat am Rande seiner Partie gegen Corentin Moutet in Miami für einige Lacher gesorgt. Denn vor Auftakt der Partie traf der Südtiroler auf die knapp zweijährige Tochter von Tennis-Ass Belinda Bencic. Diese erwies sich schließlich als „schwierige Gegenspielerin“. 

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Sportlich hatte Sinner gegen Moutet in Miami keine Probleme. Mit 6:1 und 6:4 zog der Südtiroler souverän ins Achtelfinale des Masters-1000-Turniers ein. Mehr Mühe hatte das Tennis-Ass da schon vor der Partie mit der kleinen Tochter von Tennis-Ass Belinda Bencic. 

Kein High Five für Sinner
Denn während des Aufwärmens vor dem Spiel lief Sinner an der Schweizerin und ihrer knapp zweijährigen Tochter vorbei. Der Weltranglistenzweite spielte der Kleinen einen Ball zu, woraufhin diese zunächst skeptisch in Richtung des Tennis-Profis und dann zu ihrer Mutter schaute.

Belinda Bencic mit Tochter Bella
Belinda Bencic mit Tochter Bella(Bild: AFP/FADEL SENNA)

Als Sinner ihr den Ball schließlich noch einmal zuspielte, packte ihn der Bencic-Nachwuchs und ließ ihn nicht mehr los. Auf ein erhofftes High Five wartete der Südtiroler schließlich vergeblich. Lachend verabschiedete er sich schließlich von Mutter und Tochter und machte sich auf den Weg zum Duell gegen Moutet. 

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