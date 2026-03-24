Selenskyj warnt vor neuem Großangriff Russlands

Das ukrainische Militär hat in der Nacht wiederum die annektierte Halbinsel Krim angegriffen, auch in der Stadt Sewastopol wurde Luftalarm ausgelöst. Sewastopol ist ein strategisch wichtiger Hafen mit einer Reihe von Militärobjekten, die Krim dient dem russischen Militär als Nachschubbasis für den Krieg. Bei einer schweren Explosion in einem Wohnhaus kamen dort zwei Menschen ums Leben. „Weitere acht Menschen wurden verletzt, die Ärzte leisten ihnen alle nötige Hilfe“, teilte der dortige Gouverneur mit. Die Ursache der Detonation werde noch untersucht. Ob die ukrainischen Drohnen die Explosion ausgelöst haben, war zunöchst unklar.