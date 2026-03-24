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Selenskyj warnt vor neuem Großangriff Russlands

Ausland
24.03.2026 10:36
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gesagt, dass ein neuer Großangriff Russlands ...
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gesagt, dass ein neuer Großangriff Russlands unmittelbar bevorstehe.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem unmittelbar bevorstehenden Großangriff Russlands gewarnt. Dabei bezog er sich auf Geheimdienstinformationen. In der Nacht auf Dienstag wurde in allen Regionen außer Odessa Luftalarm ausgelöst.

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Man sei mit insgesamt 392 Drohnen und 34 Raketen aus Russland angegriffen worden, hieß es. In Saporischschja gab es laut dem Regionalgouverneur einen Toten und fünf Verletzte. Bei den Angriffen wurden unter anderem Wohnhäuser, ein Hotel und Industrieanlagen beschädigt. In der Region Poltawa kamen zwei Menschen ums Leben, elf weitere wurden verletzt. Bei einem Drohnenangriff auf einen Zug starb ein Fahrgast.

Das ukrainische Militär hat in der Nacht wiederum die annektierte Halbinsel Krim angegriffen, auch in der Stadt Sewastopol wurde Luftalarm ausgelöst. Sewastopol ist ein strategisch wichtiger Hafen mit einer Reihe von Militärobjekten, die Krim dient dem russischen Militär als Nachschubbasis für den Krieg. Bei einer schweren Explosion in einem Wohnhaus kamen dort zwei Menschen ums Leben. „Weitere acht Menschen wurden verletzt, die Ärzte leisten ihnen alle nötige Hilfe“, teilte der dortige Gouverneur mit. Die Ursache der Detonation werde noch untersucht. Ob die ukrainischen Drohnen die Explosion ausgelöst haben, war zunöchst unklar.

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Sabotageakte in Moskau befürchtet
Der russische Inlandsgeheimdienst FSB teilte mit, Hinweise darauf zu haben, dass die Ukraine Sabotageakte und Angriffe auf die Regierung, die Polizei und das Verteidigungsministerium in Moskau plane. In dem Krieg greifen beide Seiten immer wieder Ziele weit hinter der Front an. Dabei setzen sie Drohnen und Sabotageeinheiten ein, um Menschen zu töten und kritische Infrastruktur zu attackieren.

Die ukrainische Regierung hat russische Produktionsstätten für Drohnen kürzlich als legitime militärische Ziele bezeichnet. Russlands Lieferung modernisierter Drohnen an den Iran mache Moskau zu Teherans wichtigstem Komplizen im Krieg, sagte der ukrainische UNO-Botschafter Andrij Melnyk am Montag. Man greife bereits russische Drohnenfabriken an, mit neuen Waffen und Ressourcen könne man aber effektiver sein, sagte er weiter. Stelle der Westen Waffen für solche Angriffe bereit, unterstütze er damit auch die kollektiven Bemühungen um Frieden im Nahen Osten.

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