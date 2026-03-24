Klopp redet sich in Rage: „Nicht einmal angerufen“

„Wenn Real Madrid angerufen hätte, dann hätte man es schon irgendwann einmal gehört. Aber das ist alles nur Blödsinn. Die haben nicht einmal angerufen, nicht ein einziges Mal. Meinen Berater haben sie auch nicht angerufen“, stellt Klopp am Rande der WM-Teamvorstellung von „Magenta TV“ klar. Entsprechende Berichte hätten ihn deshalb aufgeregt.