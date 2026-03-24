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Frust entlädt sich

Klopp redet sich in Rage: „Nicht einmal angerufen“

Fußball International
24.03.2026 09:00
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jürgen Klopp hat sich seinen Frust über die Spekulationen der vergangenen Wochen und Monate von der Seele geredet. Ein Engagement bei Real Madrid sei etwa nie ein Thema gewesen, so der Deutsche, der sich schließlich in Rage redet. 

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„Wenn Real Madrid angerufen hätte, dann hätte man es schon irgendwann einmal gehört. Aber das ist alles nur Blödsinn. Die haben nicht einmal angerufen, nicht ein einziges Mal. Meinen Berater haben sie auch nicht angerufen“, stellt Klopp am Rande der WM-Teamvorstellung von „Magenta TV“ klar. Entsprechende Berichte hätten ihn deshalb aufgeregt. 

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„Wer weiß, was da noch kommt“
Generell räumte der 58-Jährige mit Spekulationen über ein Ende seiner Tätigkeit als Global Head of Soccer bei Red Bull auf. „Ich gedenke nicht, in den Sack zu hauen“, so der Deutsche, der auch klarstellt, dass ein Engagement als DFB-Bundestrainer derzeit kein Thema sei. 

„Und was in der Zukunft ist, ich bin irgendwie als Trainer ja auch noch nicht ganz am Ende. Also wer weiß, was da noch kommt in den nächsten Jahren. Aber geplant ist diesbezüglich gar nichts“, so Klopp abschließend. 

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