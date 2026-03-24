Toronto Raptors feiern in Utah 40. Saisonsieg

Von Torontos Verfolgern gewann nur Atlanta

Von den Verfolgern Torontos in der Tabelle gewannen am Montag nur die Atlanta Hawks (40:32), die beim 146:107 gegen die Memphis Grizzlies ungefährdet waren. Die Philadelphia 76ers (39:33) mussten sich NBA-Spitzenreiter Oklahoma City Thunder mit 103:123 beugen. Der Titelverteidiger feierte damit den zwölften Sieg hintereinander. Orlando Magic (38:33) erlitt trotz 39 Punkten von Paolo Banchero mit 126:128 gegen die Indiana Pacers ebenso die fünf Niederlage in Folge wie Miami Heat (38:34) mit 111:136 gegen die San Antonio Spurs.