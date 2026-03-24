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ÖSV-Dame gesteht:

„Das war definitiv ein Fahrfehler von mir“

Vorarlberg
24.03.2026 06:25
Leonie Zegg musste in Val di Fassa aus dem Zielraum gestützt werden.
Leonie Zegg musste in Val di Fassa aus dem Zielraum gestützt werden.(Bild: AP/Marco Trovati)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Das Material ist zu aggressiv, die Pisten sind zu gefährlich oder die Geschwindigkeit ist zu hoch. Immer wieder hört man dies als Erklärungen für schwere Verletzungen im Skisport. Im Fall von ÖSV-Newcomerin Leonie Zegg fällt ihre eigene Analyse anders aus. Was die 21-jährige Vorarlbergerin zu dem Zwischenfall im Fassatal sagt und wie es ihr jetzt geht, verriet sie der „Krone“.

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Der vergangene Freitag war für Leonie Zegg der schwierigste Tag, seit sie sich am 7. März bei der zweiten Weltcupabfahrt in Val di Fassa (It) beim Zielsprung das Kreuzband und den Innenmeniskus im linken Knie gerissen hatte. „Als in Saalbach beim Europacupfinale die Abfahrt gefahren wurde, habe ich schon ein paar Tränen vergossen“, gestand die 21-Jährige, die diesen Winter in St. Moritz ihre erste EC-Abfahrt gewinnen konnte und im Pinzgau noch alle Chancen auf einen Top-3-Rang in der Gesamtwertung und damit auf ein fixes Weltcupticket für die nächste Saison gehabt hätte. „Natürlich war es hart, dass ich nicht dabei sein konnte. Der Fixplatz soll aber schließlich nicht mein Karriereziel sein.“

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Perfekte Betreuung in Imst und Lech
Aktuell ist das Ziel, wieder fit zu werden. „Die OP in der Medalp Imst bei Dr. Katja Tecklenburg ist sehr gut verlaufen“, verriet „Zeggi“, die direkt danach von ihrer ÖSV-Physiotherapeutin betreut wurde, ehe es zu Astrid Rhomberg in ihre Heimat Lech ging, beim „Krone“-Besuch. „Hier ist in den vergangenen Tagen extrem vieles, extrem schnell weitergegangen.“ 

Bei Astrid Rhomberg (r.) befand sich Leonie Zegg in den vergangenen Tagen in besten Händen.
Bei Astrid Rhomberg (r.) befand sich Leonie Zegg in den vergangenen Tagen in besten Händen.(Bild: Peter Weihs)
„Das hat noch viel schlimmer ausgesehen“, verrät Leonie Zegg, als sie der Krone ihr operiertes ...
„Das hat noch viel schlimmer ausgesehen“, verrät Leonie Zegg, als sie der Krone ihr operiertes linkes Bein zeigt.(Bild: Peter Weihs)
Dank der Betreuung durch Astrid Rhomberg machte Zegg zuletzt große Fortschritte.
Dank der Betreuung durch Astrid Rhomberg machte Zegg zuletzt große Fortschritte.(Bild: Peter Weihs)

Knallharte Analyse
Die Head-Pilotin, die im April dann wieder mit Olympiasiegerin Ari Rädler und Ski Club Arlberg-Kollegin Mäggy Egger die Schulbank für die Ausbildung zur Justizwachebeamtin drücken wird, hat auch analysiert, wie es zu ihrer Verletzung gekommen ist: „Das war definitiv ein Fahrfehler von mir! Mein Schwerpunkt war viel zu weit hinten. In Zukunft muss ich meine ganze Position verändern, um nicht mehr so anfällig für solche Fehler zu sein.“

Gastein, Justizschule und dann Urlaub
Gestern ging es für die Frohnatur dann nach Bad Hofgastein zum dreiwöchigen Rehablock. „Da werde ich sicher großartig betreut und große Fortschritte machen“, lächelte Leonie, die sich nicht nur auf ein erfolgreiches Comeback, sondern auch auf den ersten großen Urlaub mit ihrem Freund – ÖSV-Skispringer Jonas Schuster – freut.

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