„Das war definitiv ein Fahrfehler von mir“

Der vergangene Freitag war für Leonie Zegg der schwierigste Tag, seit sie sich am 7. März bei der zweiten Weltcupabfahrt in Val di Fassa (It) beim Zielsprung das Kreuzband und den Innenmeniskus im linken Knie gerissen hatte. „Als in Saalbach beim Europacupfinale die Abfahrt gefahren wurde, habe ich schon ein paar Tränen vergossen“, gestand die 21-Jährige, die diesen Winter in St. Moritz ihre erste EC-Abfahrt gewinnen konnte und im Pinzgau noch alle Chancen auf einen Top-3-Rang in der Gesamtwertung und damit auf ein fixes Weltcupticket für die nächste Saison gehabt hätte. „Natürlich war es hart, dass ich nicht dabei sein konnte. Der Fixplatz soll aber schließlich nicht mein Karriereziel sein.“